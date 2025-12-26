Красноярец после пули из травмата в голову лишился глаза, его другу повезло чуть больше, но оба они провели много времени на лечении. Таковы последствия конфликта, который случился в начале сентября 2022 года у входа в караоке-бар «Шаляпин» в центре города.
Сначала была малозначительная словесная перепалка: два друга против одного посетителя заведения. Причина конфликта даже не уточняется, стороны разошлись бы. Но тут появился 38-летний гражданин и, решив, что «наших бьют», достал травматический пистолет «Оса» и сделал выстрелы обоим потерпевшим в голову с близкого расстояния.
Этого ему было мало — накинулся на одного и стал избивать ногами, а после сбежал, подумав, что убил парней. Но красноярским врачам удалось спасти потерпевших.
Личность нападавшего установили быстро, он оказался ранее судимый за пособничество в убийстве. Три года бегал, но в 2025 году был задержан. На все обвинения парирует: «стрелял в ноги для самообороны».
Уголовное дело заведено по статье «Покушение на убийство». Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.