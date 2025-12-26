Более 34 млн тенге исчезли со счета в Астане: подозреваемая — сотрудница банка

«По данным следствия, женщина познакомилась с потерпевшим через общую знакомую. Когда мужчина уехал за границу, посредница убедила его занять деньги и записать видео с разрешением на снятие средств. Вечером с его счета было списано около 18 млн тенге. Позже подозреваемая, используя свои служебные полномочия, сняла еще 17 млн тенге со счета жены потерпевшего. Общая сумма ущерба составила более 34 млн тенге».