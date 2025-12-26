Мэру Норильска внесли представление после смерти младенца от голода

Как выяснилось в ходе проверки, медицинские работники приходили на патронаж к младенцу в первые три месяца его жизни, но все это время дома заставали только 15-летнюю старшую сестру. Врачи давали рекомендации по уходу за новорожденным подростку, однако данные о фактическом отсутствии матери в органы опеки не передавали.