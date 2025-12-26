Мэру Норильска внесли представление после смерти младенца от голода

Прокуратура Красноярского края внесла представления главе города Норильска и главному врачу местной больницы после трагической гибели пятимесячного ребенка от истощения, рассказали krsk.aif.ru в ведомстве.
Как выяснилось в ходе проверки, медицинские работники приходили на патронаж к младенцу в первые три месяца его жизни, но все это время дома заставали только 15-летнюю старшую сестру. Врачи давали рекомендации по уходу за новорожденным подростку, однако данные о фактическом отсутствии матери в органы опеки не передавали.
Тревожные сигналы игнорировали и другие службы: школа сообщала о проблемах еще в октябре, но мер принято не было, а сотрудники опеки во время декабрьского визита, обнаружив запертых детей, не стали вскрывать квартиру и ограничились разговором через дверь.
В прокуратуре добавили, что представление также внесено в ГУ МВД России по краю. Правительство региона проинформировано о необходимости усилить профилактическую работу.
Сейчас в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело о халатности, а матери детей ужесточили обвинение, добавив статью о покушении на убийство дочерей двух и одного года. Они сейчас находятся в больнице. Старшая дочь в социальном учреждении.