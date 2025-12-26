В Нижнем Тагиле мошенник прикинулся полицейским, чтобы обокрасть дом пенсионерки

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор Вячеславу Лисицыну, который, прикинувшись полицейским, обокрал дом пенсионерки. Как сообщает следствие, 19 апреля 2025 года обвиняемый, увидев на улице пожилую женщину, которую он раньше не знал, захотел похитить деньги из ее квартиры. Тогда он проследовал за ней к ее дому. Увидев, в какую квартиру она зашла, он постучал в ее дверь.
— Когда потерпевшая открыла, Лисицын, представившись сотрудником полиции, проводящим проверку по сообщению о хищении денежных средств, попросил представить ему для проверки имеющиеся у пенсионерки денежные средства, — сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Пожилая дама поверила мужчине и пустила его в дом, показав ему имеющиеся у нее 14 тысяч рублей. Тогда обвиняемый попросил выйти пенсионерку из комнаты, и, когда она это сделала, тайно похитил эти деньги и ушел из квартиры.
В результате суд признал его виновным по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба, совершенная с проникновением в жилище». Свою вину он полностью признал и вернул пенсионерке похищенные средства.
Как отметили в прокуратуре, ранее Вячеслав Лисицын был осужден за похожие преступления в отношении пенсионеров. Схема всегда была одна и та же — представляться полицейским.
Суд приговорил его к двум годам колонии строгого режима.