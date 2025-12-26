В Нижнем Тагиле мошенник прикинулся полицейским, чтобы обокрасть дом пенсионерки

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор Вячеславу Лисицыну, который, прикинувшись полицейским, обокрал дом пенсионерки. Как сообщает следствие, 19 апреля 2025 года обвиняемый, увидев на улице пожилую женщину, которую он раньше не знал, захотел похитить деньги из ее квартиры. Тогда он проследовал за ней к ее дому. Увидев, в какую квартиру она зашла, он постучал в ее дверь.