В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы

По данным полиции, в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ крымской столицы заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой. Обследование показало, что никаких опасных предметов в здании нет.
«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Республике Крым установили и задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 31-летний безработный житель Симферопольского района. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений он позвонил на горячую линию экстренных служб и сообщил ложные сведения», — рассказали в МВД,
Мужчина заключен под стражу, на него заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Ранее сообщалось, что в Севастополе полиция установила личность причастного к рассылке ложных сообщений о минировании школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, им оказался 14-летний школьник.