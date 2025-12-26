В Крыму задержали мужчину за сообщения о ложном минировании школы

По данным полиции, в экстренные службы позвонил неизвестный и сообщил, что в одной из школ крымской столицы заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов со служебной собакой. Обследование показало, что никаких опасных предметов в здании нет.