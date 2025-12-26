Ричмонд
Суд в Башкирии ужесточил приговор пенсионеру, пытавшемуся зарезать знакомого

Прокуратура добилась увеличения срока за покушение на убийство в Зианчуринском районе.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокуратуры Зианчуринского района и ужесточил наказание для местного жителя. Ранее 62-летний мужчина был осужден за попытку убийства знакомого.

Суд первой инстанции признал его виновным по статье о покушении на убийство и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако прокуратура посчитала этот приговор слишком мягким и обжаловала его.

Следствием и судом было установлено, что преступление произошло ночью в январе 2025 года в деревне Кужанак. Подсудимый, находясь в частном доме, из личной неприязни напал на спящего знакомого. Он нанес ему несколько ударов ножом в грудь и шею. Потерпевший, несмотря на тяжелые ранения, смог оказать активное сопротивление, что и спасло ему жизнь. Но свою вину пенсионер так и не признал.

Рассмотрев апелляцию, Верховный суд республики согласился с доводами государственного обвинителя о необходимости более сурового наказания. В итоге первоначальный приговор был изменен: теперь осужденный отправится отбывать наказание в колонию строгого режима на срок 6 лет и 6 месяцев.