Суд в Башкирии ужесточил приговор пенсионеру, пытавшемуся зарезать знакомого

Следствием и судом было установлено, что преступление произошло ночью в январе 2025 года в деревне Кужанак. Подсудимый, находясь в частном доме, из личной неприязни напал на спящего знакомого. Он нанес ему несколько ударов ножом в грудь и шею. Потерпевший, несмотря на тяжелые ранения, смог оказать активное сопротивление, что и спасло ему жизнь. Но свою вину пенсионер так и не признал.