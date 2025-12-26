В Приднестровье на спящую трехлетнюю девочку обрушился потолок: Ее срочно доставили в больницу

В одном из сёл Слободзейского района произошёл опасный инцидент с малолетним ребёнком. Пока мама хлопотала на кухне, трёхлетняя дочь спала в комнате. В какой-то момент женщина услышала грохот и сразу же бросилась к ребёнку. Зайдя в комнату, она увидела, что часть потолка обрушилась на то место, где спала девочка.
Испуганная мать немедленно достала ребёнка из-под обломков и вызвала скорую помощь. Медики оперативно прибыли на место и доставили девочку в лечебное учреждение. Врачи диагностировали ей трещину черепа в области левого уха и сотрясение головного мозга.
В настоящее время маленькая пациентка в больнице под наблюдением специалистов. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего предстоит установить причины обрушения потолка.