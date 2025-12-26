СК возбудил дело после аварии на котельной в свердловском Серове

В четверг глава Серовского муниципального округа Василий Сизиков сообщал, что на котельной № 1 в Серове произошло отключение котла, а в работе находятся два котла из трех. Он отмечал, что возможно снижение температуры у потребителей, было принято решение об эвакуации терапевтического отделения Серовской горбольницы. Две школы и восемь детских садов перевели на дистанционное обучение.