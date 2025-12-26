Шантажируют и вербуют: жителей Татарстана заставляют совершать теракты и диверсии

В Татарстане отмечается рост активности иностранных мошенников и спецслужб, которые через интернет пытаются вовлечь жителей республики в совершение террористических актов и диверсий.
По информации силовых структур, злоумышленники, действующие с территории Украины, сначала выманивают деньги и данные банковских карт, а затем шантажируют жертв, заставляя их совершать преступления.
Особенно уязвимой группой являются подростки, которые в силу возрастных психологических особенностей легко поддаются манипуляциям. Примером стал случай в Нижнекамске, где 15-летний подросток по указанию неизвестного из телеграмма поджег трансформаторный блок станции мобильной связи, став фигурантом дела о теракте. Психологи отмечают, что несовершеннолетние находятся в поиске идентичности, что активно используют вербовщики.
В ловушку попадают и взрослые. В марте 23-летний житель Татарстана поджег кабину локомотива за обещанные 600 тысяч рублей, а в Казани был задержан безработный мужчина, совершивший поджог автомобиля за 300 долларов. Оба стали фигурантами уголовных дел о терроризме. Силовики призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о любых попытках вовлечения в противоправную деятельность.
Ранее татарстанцам рассказали о признаках вербовки близких людей. Злоумышленники используют финансовые проблемы и угрозы, чтобы склонить людей к совершению терактов.