Шантажируют и вербуют: жителей Татарстана заставляют совершать теракты и диверсии

В ловушку попадают и взрослые. В марте 23-летний житель Татарстана поджег кабину локомотива за обещанные 600 тысяч рублей, а в Казани был задержан безработный мужчина, совершивший поджог автомобиля за 300 долларов. Оба стали фигурантами уголовных дел о терроризме. Силовики призывают граждан быть бдительными и немедленно сообщать о любых попытках вовлечения в противоправную деятельность.