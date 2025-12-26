По факту нарушений правил безопасности при ведении работ в порту Усть-Луга возбуждено уголовное дело

Расследованием установлено, что в декабре 2024 года в морском порту Усть-Луга водитель нарушил правила техники безопасности и столкнулся с тепловозом. На борту тепловоза в тот момент находился работник, выполнявший обязанности составителя поездов, получивший серьёзные увечья.