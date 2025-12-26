Ричмонд
По факту нарушений правил безопасности при ведении работ в порту Усть-Луга возбуждено уголовное дело

В декабре 2024 года в морском порту Усть-Луга водитель нарушил правила техники безопасности, управляя автомобилем при перевозке угля, что привело к столкновению с тепловозом.

Источник: пресс-служба ОАО "Компания Усть-Луга"

Ленинградско-Финляндская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт против водителя грузовика-самосвала, обвиняемого по статье 216, часть 1 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека»).

Расследованием установлено, что в декабре 2024 года в морском порту Усть-Луга водитель нарушил правила техники безопасности и столкнулся с тепловозом. На борту тепловоза в тот момент находился работник, выполнявший обязанности составителя поездов, получивший серьёзные увечья.

Материалы уголовного дела переданы в Кингисеппский городской суд Ленинградской области для дальнейшего судебного разбирательства.