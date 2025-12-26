В Самарской области мужчину оштрафовали на 3 млн рублей за отсутствие прав

В Нефтегорском районе местного жителя привлекли к ответственности. Мужчину задержали сотрудники дорожно-патрульной службы, сообщают в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
— Суд установил, что мужчина продолжал ездить на собственном автомобиле без водительских прав. Ранее задержанного уже привлекали к административной ответственности. Виновного оштрафовали на 160 тысяч рублей и запретили водить на год, — отметили в сообщении.
Штраф и ограничения не остановили мужчину. До вынесения окончательного приговора мужчина продал машину за 2,9 млн рублей. С бывшего автовладельца взыскали стоимость транспортного средства.