18-летняя девушка планировала совершить теракт в отношении военнослужащего Минобороны РФ по заданию спецслужб киевского режима. Украинские силовики передали самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, которое она должна была закрепить на одной из машин, припаркованных рядом с войсковой частью.