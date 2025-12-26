Жительница Кубани планировала подорвать автомобиль военного в Ставрополе. Девушку задержали сотрудники ФСБ.
«Установлено, что подозреваемая в декабре 2025 года попала под влияние телефонных мошенников, склонивших ее под мнимой угрозой уголовного преследования к совершению теракта», — сообщили в пресс-службе ФСБ.
18-летняя девушка планировала совершить теракт в отношении военнослужащего Минобороны РФ по заданию спецслужб киевского режима. Украинские силовики передали самодельное взрывное устройство мощностью 400 граммов в тротиловом эквиваленте, которое она должна была закрепить на одной из машин, припаркованных рядом с войсковой частью.
Но при попытке установить устройство девушку задержали сотрудники ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ.