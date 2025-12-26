Ричмонд
В Евпатории девушка украла пистолет с патронами: ей дали условный срок

В Евпатории девушка украла пистолет с патронами и получила три года условно.

Источник: Комсомольская правда

В Евпатории 19-летнюю жительницу Севастополя признали виновной в хищении огнестрельного оружия и патронов. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в октябре. Девушка находилась дома у малознакомого мужчины. Жительница Севастополя украла сумку с пистолетом и патронами. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Горожанку задержали полицейские.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал девушку виновной. Ее приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденной назначили трехлетний испытательный срок.

«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.