В Евпатории девушка украла пистолет с патронами: ей дали условный срок

В Евпатории 19-летнюю жительницу Севастополя признали виновной в хищении огнестрельного оружия и патронов. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в октябре. Девушка находилась дома у малознакомого мужчины. Жительница Севастополя украла сумку с пистолетом и патронами. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Горожанку задержали полицейские.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал девушку виновной. Ее приговорили к 3 годам 2 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденной назначили трехлетний испытательный срок.
«Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.