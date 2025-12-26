Ричмонд
В Башкирии студента колледжа арестовали по обвинению в терроризме

Студенту уфимского колледжа предъявили обвинение в участии в запрещенной организации.

Источник: Комсомольская правда

Студента уфимского колледжа арестовали по делу о терроризме. Уроженец Абзелиловского района обвиняется в участии в запрещенной в России организации, сообщает СУ СКР по Башкирии.

Следствие считает, что с января по октябрь 2025 года молодой человек участвовал в деятельности двух террористических группировок. Для этого он создал в мессенджере специальные каналы, где публиковал материалы в поддержку этих организаций.

Его активность обнаружили сотрудники Следственного комитета и МВД Башкирии. На допросе студент признался в содеянном. Суд согласился с доводами следователей и отправил его в СИЗО до суда. Сейчас по делу продолжают собирать доказательства.

