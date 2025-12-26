В Омске поймали банду, похитившую и убившую мужчину из-за долга

Преступление произошло в ноябре 2025 года, когда 39-летний омич внезапно исчез. Его родственники сразу обратились в полицию, сообщает СУ СК России по Омской области.
Совместная работа следователей и оперативников позволила вычислить подозреваемых. Трое мужчин были задержаны при поддержке спецназа Росгвардии. По версии следствия, они обманом заманили жертву в машину, требуя 300 тысяч рублей. Мужчину избили, насильно напоили и вывезли на кладбище, где оставили умирать от переохлаждения. На следующий день тело было закопано в пригородной лесополосе.
Один из задержанных в ходе следствия дал подробные показания и указал место захоронения. Там и было обнаружено тело погибшего. Всем троим подозреваемым предъявлены обвинения, они находятся под стражей. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
