В Омске поймали банду, похитившую и убившую мужчину из-за долга

Совместная работа следователей и оперативников позволила вычислить подозреваемых. Трое мужчин были задержаны при поддержке спецназа Росгвардии. По версии следствия, они обманом заманили жертву в машину, требуя 300 тысяч рублей. Мужчину избили, насильно напоили и вывезли на кладбище, где оставили умирать от переохлаждения. На следующий день тело было закопано в пригородной лесополосе.