Младший ребенок случайно поджег матрас и погиб

В Тулуне во время пожара в двухквартирном доме трагически погиб двухлетний ребенок, еще трое детей получили травмы. По данным МЧС России по Иркутской области, младший ребенок случайно поджег матрас, обнаружив зажигалку. В это время родителей дома не было.
«Ночью на улице Желгайской вспыхнула квартира в двухквартирном доме. Обнаружен погибший 2-летний мальчик. Его братья, 8 и 5 лет, а также двоюродная 2-летняя сестра были госпитализированы с отравлением угарным газом», — сообщили в ведомстве через мессенджер Max (6+). Старший ребенок рассказал, что двухлетний брат нашел зажигалку и поджег матрас. После этого он испугался и спрятался в другой комнате, откуда выбраться не смог.
На место пожара выехали восемь пожарных и две единицы техники МЧС. Пламя охватило площадь около 65 квадратных метров и было ликвидировано. В настоящее время на месте работают следователи.
МЧС напоминает родителям о необходимости не оставлять детей одних в доме и следить за доступом к огнеопасным предметам.
Валерия Вольная.