Младший ребенок случайно поджег матрас и погиб

«Ночью на улице Желгайской вспыхнула квартира в двухквартирном доме. Обнаружен погибший 2-летний мальчик. Его братья, 8 и 5 лет, а также двоюродная 2-летняя сестра были госпитализированы с отравлением угарным газом», — сообщили в ведомстве через мессенджер Max (6+). Старший ребенок рассказал, что двухлетний брат нашел зажигалку и поджег матрас. После этого он испугался и спрятался в другой комнате, откуда выбраться не смог.