Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичу грозит 15 лет тюрьмы за финансирование террористов через Telegram

Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Источник: Freepik

В Омске задержан 34-летний мужчина по подозрению в оказании финансовой помощи украинской террористической группировке, сообщает официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

По версии следствия, омич переводил деньги через платные реакции в мессенджере Telegram. В ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты средства связи с доказательствами его деятельности. На основании собранных материалов региональное УФСБ возбудило уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.

Ранее мы сообщали, что омских подростков осудили на 6 лет за теракт на ЖД по заказу.