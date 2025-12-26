Омичу грозит 15 лет тюрьмы за финансирование террористов через Telegram

По версии следствия, омич переводил деньги через платные реакции в мессенджере Telegram. В ходе обыска в квартире подозреваемого были изъяты средства связи с доказательствами его деятельности. На основании собранных материалов региональное УФСБ возбудило уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего.