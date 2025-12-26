Организатору концерта «Ленинграда» в Уфе грозит штраф из-за нецензурной лексики

Организатору концерта группы «Ленинград» в Уфе грозит штраф. Поводом стала ненормативная лексика, прозвучавшая во время выступления.
Группа выступала на «Уфа-Арене» 16 октября 2025 года. Организатором шоу был Денис Шитов. После концерта управление Минкультуры составило на него протокол за то, что на публичном мероприятии звучали нецензурные слова.
Слушание по делу назначено на 30 декабря в мировом суде Уфы. Точные обстоятельства, о чем именно шла речь в песнях, пока не разглашаются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.