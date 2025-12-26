Ребенок и женщина выжили, оказавшись зажатыми между двух трамваев в Омске

26 декабря на перекрестке у омского цирка произошло ДТП. Очевидцы рассказали в паблике «Город 55», что легковой автомобиль оказался зажатым между двумя трамваями на путях.
«По информации нашего подписчика, в автомобиле находились женщина за рулем и ребенок. Очевидец охарактеризовал ситуацию как “очень странную аварию”», — написали в мессенджере.
Уточняется, что профильные службы отреагировали на ЧП оперативно: трамваи быстро отогнали, машину увезли на эвакуаторе, движение на проспекте Карла Маркса восстановили.
«Водителя легковой машины можно поздравить со вторым рождением. Видимо, все дело в том, что на этом участке дороги трамваи редко разгоняются до больших скоростей», — написали в паблике.
«КП Омск» запросила в региональном управлении МВД России детали происшествия.
