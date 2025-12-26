Власти уничтожат появившиеся преступные группировки, пытающиеся контролировать бизнес

Глава государства подчеркнул, что в последнее время в стране отмечено появление отдельных преступных групп, ставящих себя выше закона. Такие структуры оказывают давление на предпринимателей, стремятся захватить их бизнес, совершают сложные финансовые преступления, нанося серьёзный ущерб экономике страны. Кроме того, они самовольно решают имущественные и другие споры между гражданами, фактически объявляя себя «судьями».
Особую тревогу вызывает тот факт, что к подобным группировкам примыкают и некоторые спортсмены, ищущие «лёгкие деньги» и обладающие немалой физической силой. Президент отметил, что подобные случаи — крайне негативная тенденция, которой государство не допустит.
Президент также указал на тревожную тенденцию: преступные группировки, состоящие из граждан Узбекистана, действуют и за рубежом, что негативно отражается на международном имидже страны.
Глава государства подчеркнул решимость властей положить конец деятельности подобных преступных сообществ.
«Пусть все услышат: у нас есть силы и возможности, чтобы покончить с деятельностью таких преступных группировок, и мы обязательно это сделаем! В Узбекистане есть государство, Конституция и законы, которые при любых обстоятельствах надёжно защищают наших граждан, предпринимателей и инвесторов!» — заявил Президент.