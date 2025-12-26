Курскому экс-депутату Васильеву дали 5,5 года по делу о фортификациях

Суд установил, что в 2022 году чиновник договорился с гендиректором АО «Корпорация развития Курской области» о строительстве фортификаций в Глушковском районе Курской области. Работы должна была выполнять подконтрольная Васильеву ООО «КТК Сервис». Однако полученные по контракту деньги фигурант потратил на личные цели, а также передал в качестве взяток сотрудникам региональной администрации.