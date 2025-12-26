В Аксае директора частной охранной организации осудили за нарушение госконтракта

Аксайский районный суд вынес приговор по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимый получил 3 года колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей. Также его на три года лишили права вести деятельность, связанную с выполнением государственных муниципальных контрактов. Приговор вступил в законную силу.