В Аксае директора частной охранной организации осудили за нарушение госконтракта

На Дону директора охранной фирмы наказали за работников без квалификации.

Источник: Комсомольская правда

В Аксае директор частной охранной организации получил срок за то, что вместо настоящих профессионалов отправлял на объекты людей без квалификации. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, руководитель фирмы нарушил условия госконтракта с одним из муниципальных учреждений региона. Ущерб государственному бюджету после этого составил более полумиллиона рублей.

Аксайский районный суд вынес приговор по статье «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Подсудимый получил 3 года колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей. Также его на три года лишили права вести деятельность, связанную с выполнением государственных муниципальных контрактов. Приговор вступил в законную силу.

