Стали известны детали аварии с трамваями и легковушкой: пострадала кондуктор

В пресс-службе УМВД России по Омской области дали комментарий «КП Омск» после ДТП у городского цирка. Напомним, легковую машину зажало на путях между двух трамваев.
«Авария произошла около дома № 38 на проспекте Карла Маркса. 31-летняя женщина управляла автомобилем БМВ Х1. По предварительной информации, она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с трамваем 120, маршрут 8. Его вел муж 1995 года рождения. В салоне общественного транспорта находились 11 пассажиров, он двигался справа», — говорится в комментарии.
После первого столкновения произошло второе — с трамваем 142, также маршрут 8. 47-летняя женщина-водитель везла восьмерых пассажиров, машина двигалась слева.
В результате инцидента пострадала кондуктор второго трамвая — женщина 1990 года рождения. Ее увезла в медучреждение карета скорой помощи. Уже поставлен предварительный диагноз — ушиб ноги.