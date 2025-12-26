Стали известны детали аварии с трамваями и легковушкой: пострадала кондуктор

«Авария произошла около дома № 38 на проспекте Карла Маркса. 31-летняя женщина управляла автомобилем БМВ Х1. По предварительной информации, она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с трамваем 120, маршрут 8. Его вел муж 1995 года рождения. В салоне общественного транспорта находились 11 пассажиров, он двигался справа», — говорится в комментарии.