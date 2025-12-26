Ричмонд
Стали известны детали аварии с трамваями и легковушкой: пострадала кондуктор

Инцидент «Комсомолке» прокомментировали в ГИБДД.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе УМВД России по Омской области дали комментарий «КП Омск» после ДТП у городского цирка. Напомним, легковую машину зажало на путях между двух трамваев.

«Авария произошла около дома № 38 на проспекте Карла Маркса. 31-летняя женщина управляла автомобилем БМВ Х1. По предварительной информации, она выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с трамваем 120, маршрут 8. Его вел муж 1995 года рождения. В салоне общественного транспорта находились 11 пассажиров, он двигался справа», — говорится в комментарии.

После первого столкновения произошло второе — с трамваем 142, также маршрут 8. 47-летняя женщина-водитель везла восьмерых пассажиров, машина двигалась слева.

В результате инцидента пострадала кондуктор второго трамвая — женщина 1990 года рождения. Ее увезла в медучреждение карета скорой помощи. Уже поставлен предварительный диагноз — ушиб ноги.