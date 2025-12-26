Иностранца отправили в СИЗО в Петербурге за взятки и мошенничество на родине

По версии обвинения, в июне 2024 года он вместе с сообщником пообещал знакомому помочь оформить кредит через «знакомого в банке», получил от него 1200 долларов, но свои обязательства не выполнил, присвоив деньги. Также ему инкриминируется дача взятки должностному лицу. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и коррупции.