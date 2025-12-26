Ричмонд
Иностранца отправили в СИЗО в Петербурге за взятки и мошенничество на родине

Мужчина нелегально получил 1200 долларов сбежал.

Источник: Комсомольская правда

Колпинский районный суд избрал меру пресечения для приезжего из Узбекистана. Мужчину будут содержать в СИЗО до 1 февраля для обеспечения возможной выдачи.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по запросу правоохранительных органов Узбекистана. Прокурор просил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 40 дней, чтобы обеспечить процедуру экстрадиции.

— Подсудимый и его адвокат в суде не возражали против меры пресечения, — рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По версии обвинения, в июне 2024 года он вместе с сообщником пообещал знакомому помочь оформить кредит через «знакомого в банке», получил от него 1200 долларов, но свои обязательства не выполнил, присвоив деньги. Также ему инкриминируется дача взятки должностному лицу. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и коррупции.