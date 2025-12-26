Житель Аларского района оштрфован за фиктивную регистрацию знакомого вахтовика

Житель Аларского района получил приговор за незаконную помощь своему знакомому. 43-летний мужчина решил поставить на учет по месту своего жительства вахтовика. Тот взамен пообещал помочь в строительстве бани. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.