Житель Аларского района оштрфован за фиктивную регистрацию знакомого вахтовика

Житель Аларского района получил приговор за незаконную помощь своему знакомому. 43-летний мужчина решил поставить на учет по месту своего жительства вахтовика. Тот взамен пообещал помочь в строительстве бани. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— Зная, что мужчина не будет проживать в его доме, осужденный подал документы для регистрации, указав ложные сведения о месте дальнейшего пребывания своего коллеги, — пояснили в ведомстве.
Подав недостоверные сведения в миграционную службу, сельчанин нарушил правила учета иностранных граждан. Полиция выявила факт фиктивной постановки на учет. В отношении мужчины завели уголовное дело. В свою очередь суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 105 тысяч рублей.