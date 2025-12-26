Школьник из Уфы перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей

Все началось с простого звонка. Человек, представившийся работником маркетплейса, сказал, что пришла посылка, и выманил у школьника код из смс. Затем подростку стали названивать якобы из «Минцифры» и «ФСБ». Его напугали, заявив, что взломали его «Госуслуги» и заведут уголовное дело. Под этим давлением парню приказали установить на телефон приложение и найти дома, где лежат деньги.