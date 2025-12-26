Авария с большегрузом остановила движение на М-4 в районе города Миллерово

Авария с участием грузового автомобиля произошла на 858 км трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Машины не могут проехать в районе города Миллерово, предупреждают в ГК «Автодор».
Из-за аварии нет движения в сторону Ростова-на-Дону. Всех водителей просят пользоваться альтернативным маршрутом на 856 и 861 км трассы М-4 «Дон».
В Госавтоинспекции подтвердили ситуацию и уточнили, что в направлении на юг произошло два дорожно-транспортных происшествия.
Ранее сообщлось об ухудшении погоды на участке с 777 по 896 км на М-4. Автолюбителей просят быть внимательными и осторожными. На зимней дороге нужно строго соблюдать ПДД, также необходимо снизить скорость и постоянно следить за дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры или обгоны.
