Авария с большегрузом остановила движение на М-4 в районе города Миллерово

Ранее сообщлось об ухудшении погоды на участке с 777 по 896 км на М-4. Автолюбителей просят быть внимательными и осторожными. На зимней дороге нужно строго соблюдать ПДД, также необходимо снизить скорость и постоянно следить за дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры или обгоны.