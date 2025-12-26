Глава СК России взял на контроль дело о срыве обеспечения лекарствами ребенка-инвалида в Воронеже

В социальной сети «ВКонтакте» в официальную приемную Председателя СКР Александра Бастрыкина поступило обращение от жительницы Воронежа. Женщина сообщила о систематическом нарушении прав своей пятилетней дочери-инвалида на бесплатное лекарственное обеспечение.
С января девочка, нуждающаяся в регулярном приеме специального препарата, перестала получать его от государства. Ее матери пришлось самостоятельно и за собственные средства приобретать жизненно важное лекарство. Многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к решению проблемы.
На основании данного обращения следственным управлением СК России по Воронежской области было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального ведомства Ивану Ковалеву представить подробный доклад как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования.