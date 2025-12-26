Глава СК России взял на контроль дело о срыве обеспечения лекарствами ребенка-инвалида в Воронеже

С января девочка, нуждающаяся в регулярном приеме специального препарата, перестала получать его от государства. Ее матери пришлось самостоятельно и за собственные средства приобретать жизненно важное лекарство. Многочисленные жалобы в различные инстанции не привели к решению проблемы.