Черняховский суд вынес приговор таксисту, который накануне Нового года убил моряка из Тельманово

Заседание прошло в пятницу, 26 декабря. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и отправили в исправительную колонию строгого режима на девять лет. Кроме того, в пользу матери и бабушки погибшего взыскали по 970 тысяч рублей компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.