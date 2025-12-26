В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети

«Взрыв произошел внутри мечети имама Али в Вади Дахаб. По предварительным данным, террорист смертник подорвал себя во время пятничной молитвы», — передает телеканал.
БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости. Взрыв произошел в шиитской мечети имама Али в Вади Дахаб в сирийской провинции Хомс, по предварительным данным есть погибшие, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
«Взрыв произошел внутри мечети имама Али в Вади Дахаб. По предварительным данным, террорист смертник подорвал себя во время пятничной молитвы», — передает телеканал.
По данным телеканала, есть жертвы и раненные.