В сирийской провинции Хомс прогремел взрыв в мечети

БЕЙРУТ, 26 дек — РИА Новости. Взрыв произошел в шиитской мечети имама Али в Вади Дахаб в сирийской провинции Хомс, по предварительным данным есть погибшие, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Источник: AP 2024

«Взрыв произошел внутри мечети имама Али в Вади Дахаб. По предварительным данным, террорист смертник подорвал себя во время пятничной молитвы», — передает телеканал.

По данным телеканала, есть жертвы и раненные.