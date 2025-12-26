На трассе М-4 «Дон» затруднено движение из-за аварий

Со второй половины 26 декабря и до 29 числа в Краснодарском крае, кроме Сочи, прогнозируют гололед, изморось и сильный ветер с порывами до 20, а в отдельных районах и до 25 метров в секунду. В горах он может достигать 30−35 м/с. Также местами возможны сильные осадки в виде мокрого снега, дождя со снегом и очень сильного снега. Людей предупреждают о сильном налипании, гололеде и метели.