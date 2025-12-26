На трассе М-4 «Дон» затруднено движение из-за аварий

Сильный ветер и снег обрушились на Ростовскую область. Водителей, едущих по федеральной трассе М-4 «Дон», призывают быть предельно внимательными.
По данным полиции, пострадавших нет. Из-за аварии на трассе затруднено движение и организован объезд через город Миллерово с поворотом на автодорогу М-4 «Дон» на 856 км. Позже в ГАИ добавили, что движение осуществляется по левой полосе.
«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Просим водителей учитывать информацию при планировании маршрута, соблюдать требования временных дорожных знаков и указания сотрудников полиции», — отметили в ГАИ.
Со второй половины 26 декабря и до 29 числа в Краснодарском крае, кроме Сочи, прогнозируют гололед, изморось и сильный ветер с порывами до 20, а в отдельных районах и до 25 метров в секунду. В горах он может достигать 30−35 м/с. Также местами возможны сильные осадки в виде мокрого снега, дождя со снегом и очень сильного снега. Людей предупреждают о сильном налипании, гололеде и метели.
Ранее сообщалось, что в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся снегом, метелью и гололедом. Как информирует в среду пресс-служба МЧС по региону, непогода обрушится на полуостров с пятницы.
В пресс-службе «Крымавтодора» РИА Новости Крым рассказали, что дорожные службы Крыма готовы надвигающемуся на полуостров снегу с метелью и гололедицей. Предприятие проводит постоянный мониторинг состояния дорожного покрытия.
В Севастополе в воскресенье и понедельник ожидаются пятиметровые волны, снег и обледенение судов. В связи с непогодой в регионе также объявлено экстренное предупреждение.