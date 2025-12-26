Экс-глава Народного собрания Гагаузии Константинов приговорён к 12 годам колонии

«Признать подсудимого, Константинова Д. Г., виновным», — вынес вердикт судья Игорь Ботезату.
Прокуроры требовали для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Сам Константинов на заседании не присутствовал, последнее его появление на публике датируется 23 декабря, когда Гагаузия отмечала 31-ю годовщину своей автономии.
Согласно вердикту суда, экс-глава НСГ получил по части 1 статьи 335 УК Молдовы два года тюрьмы полузакрытого типа. По части 5 статьи 191 УК — еще 11 лет в тюрьме закрытого типа. Итоговое совокупное наказание — 12 лет лишения свободы в пенитенциарном учреждении закрытого типа.
Сообщается, что с 2017 по 2020 годы Дмитрий Константинов возглавлял одну из коммерческих фирм в Комрате. Тогда он санкционировал необоснованные переводы средств и заключал фиктивные контракты, эти действия нанесли материальный ущерб в размере более 46 миллионов леев. Кроме того, Константинова обвиняют в мошенничестве на сумму более 600 000 леев.
Дмитрию Константинову запретили занимать определенные должности на пятилетний срок. Помимо этого, на имущество самого чиновника, а также компании. наложили арест и обязали покрыть ущерб в 46 миллионов леев.
Экс-спикера НСГ объявили в розыск. Адвокат Константинова Виктор Кыльчик настаивает на невиновности подзащитного. Он сообщил, что он даст комментарий для прессы после изучения принятого судом решения.
Напомним, 73-летний Дмитрий Константинов объявил о своей отставке с поста председателя НСГ на заседании, прошедшем 14 ноября. Он заявил, что это решение было личным и связано с проблемами со здоровьем. Примерно за месяц до этого в Комрат приезжал директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ, который провел встречу с руководством Гагаузской автономии, однако он не сообщил прессе цель своего визита.
Отставка Константинова произошла практически одновременно с истечением срока полномочий местного законодательного форума. Говоря об избирательном процессе, Константинов заявил, что выборы в Народное собрание могут состояться в начале марта 2026 года после предварительного решения Высшей судебной палаты и установления даты выборов ЦИК Гагаузии.