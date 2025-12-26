Экс-глава Народного собрания Гагаузии Константинов приговорён к 12 годам колонии

Напомним, 73-летний Дмитрий Константинов объявил о своей отставке с поста председателя НСГ на заседании, прошедшем 14 ноября. Он заявил, что это решение было личным и связано с проблемами со здоровьем. Примерно за месяц до этого в Комрат приезжал директор Службы информации и безопасности (СИБ) Александру Мустяцэ, который провел встречу с руководством Гагаузской автономии, однако он не сообщил прессе цель своего визита.