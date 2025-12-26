СМИ: крушение ливийского самолета могло стать более тяжелым для Анакары

Начальник генштаба армии Ливии Мухаммед аль-Хаддад и его сопровождающие погибли 23 декабря из-за крушения самолета, пропавшего с радаров вскоре после вылета из Анкары. Генпрокуратура Анкары ведет расследование.
По данным Hurriyet, экипаж сообщил о неисправности в районе города Кулу в провинции Конья. При попытке вернуться в аэропорт Эсенбога самолёт пролетел над районами Гёльбаши и Хаймана.
«Если бы лайнер не упал в районе деревни Кесиккавак, то через несколько минут оказался бы над Анкарой. Само падение уже обернулось катастрофой, однако удалось избежать ещё более серьезных последствий: при падении на населенный пункт масштабы трагедии могли быть значительно больше», — подчеркивает газета.
Расшифровка и анализ черного ящика и самописца разбившегося в провинции Анкара самолета с ливийской делегацией проведут в третьей стране, сообщил в среду министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.