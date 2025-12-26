В СПбГУП задержали первого проректора по делу о хищении

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении неустановленных лиц из числа руководства учебного заведения. По версии следствия, Министерство науки и высшего образования и Министерство труда предоставляли частному вузу субсидии на научную деятельность, однако стоимость работ была искусственно завышена. Следствие считает, что хищение средств происходило в период с марта 2021 года по февраль 2025 года. Накануне обыски прошли в помещениях университета и по месту жительства бывшего ректора СПбГУП Александра Запесоцкого. Следственные действия проводились с 14 сотрудниками вуза. Сам Запесоцкий в момент обысков находился на лечении в одной из российских клиник.