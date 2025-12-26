Ричмонд
Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал объект инфраструктуры в поселке Кировское в Крыму, пожар тушат, жертв нет, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков.

Источник: © РИА Новости

«В поселке городского типа Кировское ударом вражеского БПЛА поражен объект инфраструктуры. Идет тушение пожара. Жертв нет, гражданские объекты не пострадали», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

