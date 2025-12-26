Беспилотник ВСУ атаковал объект инфраструктуры в Крыму

«В поселке городского типа Кировское ударом вражеского БПЛА поражен объект инфраструктуры. Идет тушение пожара. Жертв нет, гражданские объекты не пострадали», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
