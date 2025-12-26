Мужчина и его племянник погибли при пожаре в частном доме в Ростовской области

В городе Гуково при пожаре в частном доме погибли 49-летний мужчина и его 21-летний племянник. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, трагедия произошла ночью на 2-й Советской улице. Площадь горения составила 20 квадратных метров. Пожар ликвидировали 15 человек, использовалось пять единиц техники.
Место происшествия уже осмотрел дознаватель МЧС. Предварительно, огонь разгорелся в доме после неосторожного обращения с огнем.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.