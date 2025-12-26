Ричмонд
Экс-сотрудника МИД РФ осудили на 12 лет за госизмену

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего сотрудника МИД России Арсения Коновалова за передачу США секретных сведений. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Решением суда Коновалов признан виновным в госизмене и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей и ограничением свободы на 1 год», — отметили в ЦОС.

Он был задержан ФСБ в марте 2024 год за сотрудничество с иностранными спецслужбами. «Установлено, Коновалов, будучи сотрудником МИД России, в период пребывания в долгосрочной заграничной командировке на территории США за денежное вознаграждение инициативно передал американской разведке ставшие известные ему по службе секретные сведения», — сообщили в ФСБ.

Уголовное дело в отношении Коновалова расследовало следственное управлением ФСБ России по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Приговор в законную силу пока не вступил.