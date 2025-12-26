В Ростовской области руководителей стройфирмы будут судить за травмы рабочего

По данным СК, работы проводили в июне 2024 года в селе Новоивановка Зерноградского района. Во время возведения газопровода соскользнувшая с ковша экскаватора металлическая труба упала на разнорабочего, в итоге его здоровью был нанесен тяжкий вред.