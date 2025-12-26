В Ростовской области руководителей стройфирмы будут судить за травмы рабочего

В Ростовской области генерального директора и начальника участка строительной фирмы обвинили в нарушении правил безопасности. Следователи считают, что именно из-за несоблюдения установленных правил пострадал один из работников организации.
По данным СК, работы проводили в июне 2024 года в селе Новоивановка Зерноградского района. Во время возведения газопровода соскользнувшая с ковша экскаватора металлическая труба упала на разнорабочего, в итоге его здоровью был нанесен тяжкий вред.
— Ответственными за соблюдение техники безопасности были генеральный директор и начальник участка. Произошедшее стало следствием грубых и системных нарушений с их стороны, — прокомментировали в прес-службе СУ СК России по Ростовской области.
Следствие вели по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Теперь материалы дела с обвинительным заключением направили в суд.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.