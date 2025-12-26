Держал собственного сына на цепи вместо собаки: Появились новые шокирующие подробности о подозреваемом в громком убийстве как минимум трех людей на ферме в Молдове

Адвокат Дорин Подлисник сделал шокирующие заявления по делу о крайней жестокости в районе Анений Ной, где 59-летний мужчина был задержан и помещен под превентивное заключение на 30 дней по подозрению в умышленном убийстве. «Несколько лет назад, в конце 90-х — начале 2000-х, этот мужчина держал собственного сына на цепи вместо собаки. за что и был привлечен к ответственности» — пишет unimedia.info.