Держал собственного сына на цепи вместо собаки: Появились новые шокирующие подробности о подозреваемом в громком убийстве как минимум трех людей на ферме в Молдове

Шокирующие детали о подозреваемом из Анений Ной.
Адвокат Дорин Подлисник сделал шокирующие заявления по делу о крайней жестокости в районе Анений Ной, где 59-летний мужчина был задержан и помещен под превентивное заключение на 30 дней по подозрению в умышленном убийстве. «Несколько лет назад, в конце 90-х — начале 2000-х, этот мужчина держал собственного сына на цепи вместо собаки. за что и был привлечен к ответственности» — пишет unimedia.info.
"Мужчина был задержан 22 декабря 2025 года и помещен под предварительное заключение на 30 дней. В ходе обысков в его доме были обнаружены различные улики, в том числе одежда, мобильные телефоны и специально изготовленные предметы, которые, как полагают, были использованы для совершения умышленного убийства.
Подозреваемый — бывший тренер по боксу, в настоящее время он работает в сфере разведения и продажи свиней. В деревне Березки он известен как человек, которого избегают местные жители, конфликтный, агрессивный и которого многие боятся.
Согласно информации, известной с конца 90-х — начала 2000-х годов, он якобы привязал своего собственного сына железной цепью и поместил его во двор своего дома вместо собаки, за что и был задержан". Позже его жена бросила его, сбежав за границу, — сказал Дорин Подлисник.
"У подозреваемого чрезвычайно обширная криминальная история, от преступлений против собственности до преступлений против жизни и здоровья. Совсем недавно, как утверждается, он убивал людей, чтобы использовать трупы в качестве корма для принадлежащих ему свиней, а затем продавал их.
Он создал в деревне настоящее «маленькое королевство», скупив несколько домов и превратив их в свою крепость.
Мужчина использовал труд поденщиков — уязвимых, нуждающихся людей, — которые в конце дня получали бутылку или кусок хлеба. Он был известен угрозами, насилием, жестоким обращением и эксплуатацией посредством незаконного труда.
Предполагается, что мужчина совершил не одно убийство, а как минимум три. Останки были захоронены во дворе и саду дома. Следственные органы провели раскопки с использованием специального оборудования для обнаружения других человеческих останков.
Остается установить, является ли это случаем безответственности или деяниями, совершенными с умыслом. Для установления этого аспекта будет назначена психиатрическая и психологическая экспертиза.
По некоторым данным, подозреваемый угрожал поденщикам…" Рабочие говорили, что свиньи любят человеческое мясо и что никто никогда не узнает, что с ними случилось.
В результате раскопок были обнаружены кости, одежда со следами крови и другие улики, которые были собраны и отправлены на экспертизу. Даже полиция была шокирована тем, как обращались с человеческими останками. «Проводится анализ гипотезы о серийных убийствах, и расследование продолжается, чтобы подтвердить или опровергнуть рассматриваемые версии», — также заявил Дорин Подлисник.
