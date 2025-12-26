После драки на парковке воронежец получил закрытую черепно-мозговую травму

На улице Бланской в Борисоглебске между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковочного места. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Во время перепалки один из них ударил оппонента кулаком по голове.
41-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму. А 29 летний местный житель признался, что действовал на опережение, полагая, что его собираются ударить. Теперь злоумышленнику в соответствии со статьей 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) грозит до восьми лет тюрьмы.