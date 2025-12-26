Спасатели потушили пожар в цехе деревообработки в Гомеле

Пожар ликвидирован. Никто не пострадал. На месте происшествия работали восемь пожарных автоцистерн и автолестница.
В результате происшествия повреждено производственное здание и имущество внутри.
Причина случившегося устанавливается.
26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели работали по сообщению о пожаре в цехе деревообработки по ул. Войсковой в Гомеле. Об этом сообщили БЕЛТА в МЧС.
