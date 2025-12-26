Ричмонд
«Благодаря случайной встрече удалось избежать трагедии»: сибиряк спас сбережения соседки от мошенников

В Забайкалье бывший полицейский спас соседку от потери двух миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкалье бдительность соседа помогла 43-летней женщине сохранить сбережения. Мошенники позвонили местной жительнице и сообщили, что её покойному мужу якобы присуждена посмертная награда.

— Под предлогом «записи в военкомат» преступники пытались выманить у сибирячки код из СМС. Женщина отказалась, однако аферисты начали звонить ей с разных номеров, представляясь чиновниками, запугивали женщину взломом её счетов и требовали перевода денег, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД Забайкалья.

Трагедии удалось избежать благодаря случайной встрече. У дома женщина столкнулась со своим соседом Денисом Парыгиным. Выслушав историю, он сразу понял, что знакомую пытаются обмануть. Денис, который ранее служил в МВД, убедил соседку прекратить общение с преступниками обратиться в полицию.