«Благодаря случайной встрече удалось избежать трагедии»: сибиряк спас сбережения соседки от мошенников

— Под предлогом «записи в военкомат» преступники пытались выманить у сибирячки код из СМС. Женщина отказалась, однако аферисты начали звонить ей с разных номеров, представляясь чиновниками, запугивали женщину взломом её счетов и требовали перевода денег, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе МВД Забайкалья.