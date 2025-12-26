Гражданки Украины задержаны по делу о торговле наркотиками на 20 миллионов леев

Согласно информации полиции, украинки 30 и 33 лет задержаны после изъятия у них наркотиков на сумму около 20 000 000 леев (порядка одного миллиона евро), предположительно полученных в контрабандных посылках.
«В посылках находилось 19 килограммов различных видов и типов наркотиков. Запрещенные вещества были изъяты в качестве улик и приложены к материалам уголовного дела», — говорится в сообщении правоохранителей.
Уточняется, что после получения посылок украинки отвозили их по месту своего временного проживания в Кишиневе, затем делили на меньшие партии и выставляли на продажу онлайн через мобильное приложение Telegram.
По ходатайству судьи, к задержанным применен предварительный арест на 30 дней для объективного продолжения расследования.
Согласно Уголовному кодексу, женщинам, арестованным в Кишиневе, после передачи дела в суд и вынесения приговора, грозит до 15 лет лишения свободы.