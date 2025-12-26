В нескольких жилых домах Москвы возобновили электроснабжение

«В результате автоматического отключения кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ было нарушено электроснабжение нескольких жилых домов, расположенных в Ферганском проезде и на Самаркандском бульваре в Москве. На место оперативно прибыли две бригады энергетиков компании “Россети Московский регион”, задействованы четыре единицы спецтехники. В том числе два резервных источника снабжения электроэнергией совокупной мощностью 1,4 тыс. кВА», — сказал собеседник агентства.