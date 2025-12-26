Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии

ВОРОНЕЖ, 26 дек — РИА Новости. Воронежский суд приговорил к восьми годам строго режима экс-ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого за распространение порнографии и дачу взятки, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Источник: Управление по информационной и рекламной политике ВГУ

«Суд приговорил Ендовицкого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его признали виновным по пункту “б” части 4 статьи 291 УК РФ “дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере”, пункту “б” части 3 статьи 242 УК РФ “незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет”, — сообщили в прокуратуре.

Ранее Дмитрий Ендовицкий был ректором ВГУ. Он был арестован по подозрению в даче взятки и распространении порнографии.

Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, считает следствие. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.