В Воронеже экс-ректор ВГУ получил восемь лет за распространение порнографии

«Суд приговорил Ендовицкого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его признали виновным по пункту “б” части 4 статьи 291 УК РФ “дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная в крупном размере”, пункту “б” части 3 статьи 242 УК РФ “незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет”, — сообщили в прокуратуре.
Ранее Дмитрий Ендовицкий был ректором ВГУ. Он был арестован по подозрению в даче взятки и распространении порнографии.
Следователи считают, что ректор вуза передал взятку в размере 600 тысяч рублей председателю диссертационного совета при посредничестве подчиненного ему заведующего кафедрой. Он это делал в интересах своей жены, которая планировала защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук, считает следствие. Кроме того, ректор Ендовицкий обвиняется в распространении более 300 порнографических материалов с использованием интернета. На имущество ректора вуза наложен арест на общую сумму свыше 14,6 миллиона рублей.