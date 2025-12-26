В Багратионовске задержали мужчину, распространявшего детскую порнографию в мессенджере

По версии следствия, с 24 июля 2024 года по 22 ноября 2025-го 43-летний мужчина купил и скачал на своё устройство более 22 запрещённых файлов с изображениями детей младше 14 лет. Затем он переслал материалы другим пользователям мессенджера.