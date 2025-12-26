Экс-замгубернатора Ростовской области Окунева арестовали заочно

По версии следствия, будучи директором государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовавтодор», он через доверенных и подконтрольных лиц фактически управлял конкурентной фирмой и обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями, которые совместно участвовали в закупках, поддерживая цены на торгах и заключая контракты по максимально высокой стоимости. Ущерб от деятельности Окунева оценивается в 200 млн рублей. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Ростовской области.