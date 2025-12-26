Ричмонд
Экс-замгубернатора Ростовской области Окунева арестовали заочно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал на два месяца бывшего заместителя губернатора Ростовской области — министра транспорта Владимира Окунева, обвиняемого в превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: РИА "Новости"

«Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону от 26 декабря 2025 года Окуневу Владимиру Владимировичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания. Мера пресечения избрана заочно», — сказали в пресс-службе.

25 декабря в отношении Окунева следователи завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286, п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции) УК РФ, ему предъявили обвинение заочно и объявили в розыск. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что он может находиться в Армении.

По версии следствия, будучи директором государственного унитарного предприятия Ростовской области «Ростовавтодор», он через доверенных и подконтрольных лиц фактически управлял конкурентной фирмой и обеспечил заключение антиконкурентного соглашения между организациями, которые совместно участвовали в закупках, поддерживая цены на торгах и заключая контракты по максимально высокой стоимости. Ущерб от деятельности Окунева оценивается в 200 млн рублей. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ России по Ростовской области.

24 декабря Гагаринский районный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ обратил в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой, а также их родственников более чем на 700 млн рублей.

С 2016 года Окунев занимал должность директора «Ростовавтодора». Региональный Минтранс он возглавлял с 2020 года, с ноября 2021 года работал в должности заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области. 1 апреля 2024 года губернатор региона подписал указ об освобождении Окунева от должности по собственному желанию.