Одна из нас: 19 летняя жительница Коканда рассказала о жестоком домашнем насилии

Сразу после свадьбы начались оскорбления, ночные скандалы и постоянное давление — как на саму девушку, так и на её родителей. Вскоре унижения переросли в физическое насилие: избиения, выкручивание рук, угрозы, контроль и изоляцию. Муж запретил ей пользоваться телефоном, ограничил контакты с родными и фактически лишил возможности обратиться за помощью. Её также подвергали экономическому насилию — после свадьбы ей не разрешили продолжить обучение в университете, несмотря на обещания и оплату контракта.
Активную роль в насилии играли родственницы мужа: сестра и бабушка оказывали давление, унижали, принуждали к тяжёлой физической работе. Любые попытки девушки защитить себя приводили к ещё большей агрессии.
Кульминацией стала трагедия 31 октября 2025 года. По словам пострадавшей, муж избил её до внутреннего кровотечения и вместо немедленного обращения в государственную больницу начал возить по частным клиникам, пытаясь скрыть следы преступления. Только когда сотрудники одной из клиник сообщили, что промедление угрожает жизни, он отвёз супругу в городскую больницу, где просто оставил её у дверей, а сам остался снаружи на парковке. Позднее, во время подготовки к операции, он сообщил врачам, что «это произошло само по себе».
Даже после серьёзной операции насилие продолжилось. Девушку в тяжёлом состоянии заставляли выполнять домашнюю работу, продолжали унижать и запугивать.
Потом, чтобы не возиться, муж отвёз её к родителям, заявив, что «лечиться ей придётся долго», а затем начал распространять слухи и клевету. Девушка рассказала, что он организовывал звонки с неизвестных номеров, распространял слухи о её аморальном поведении. Когда она пришла за своими вещами в сопровождении сотрудников махалли и правоохранителей, оказалось, что часть имущества исчезла, в том числе все золотые украшения. Родственники мужа пытались помешать фиксации этих фактов.
25 декабря 2025 года девушка официально обратилась через участкового с электронным заявлением в УВД Ферганской области и получила охранный ордер. История девушки содержит признаки сразу нескольких преступлений: семейное насилие, клевета и оскорбления, кража имущества, экономическое насилие (лишение права на образование). Будем надеяться, что правоохранители разберутся в этой ситуации.