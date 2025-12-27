Одна из нас: 19 летняя жительница Коканда рассказала о жестоком домашнем насилии

Кульминацией стала трагедия 31 октября 2025 года. По словам пострадавшей, муж избил её до внутреннего кровотечения и вместо немедленного обращения в государственную больницу начал возить по частным клиникам, пытаясь скрыть следы преступления. Только когда сотрудники одной из клиник сообщили, что промедление угрожает жизни, он отвёз супругу в городскую больницу, где просто оставил её у дверей, а сам остался снаружи на парковке. Позднее, во время подготовки к операции, он сообщил врачам, что «это произошло само по себе».