В Ташкенте задержали парня, который пытался камнем вскрыть банкомат посреди ночи

«Я взял в долг 10 миллионов сумов. Поверил одному человеку, который обещал их приумножить, но деньги были проиграны. Чтобы погасить долг, я решился на это. По дороге мне попался банкомат. Захотел забрать деньги. Вскрыл внешнюю часть, но внутри оказался ещё один большой сейф. Попробовал открыть — понял, что не смогу. Прошу меня простить. Я очень сожалею о содеянном», — рассказал он.