В Ташкенте задержали парня, который пытался камнем вскрыть банкомат посреди ночи

Всё началось с того, что правоохранители получили сигнал о повреждении банкомата. После просмотра записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что его пытались взломать примерно в 2:30 ночи. На видео видно, как неизвестный некоторое время ходит вокруг устройства, изучая обстановку. Убедившись, что поблизости никого нет, он поднимает с земли камень и начинает разбивать внешнюю часть банкомата, пытаясь добраться до денег.
Однако все усилия оказались напрасными. Мужчине удалось повредить устройство и вскрыть внешнюю оболочку, но установить внутренний сейф он так и не смог. После нескольких безуспешных попыток злоумышленник скрылся с места происшествия.
Подозреваемый был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и доставлен в следственный отдел Чиланзарского района для дальнейших процессуальных действий. Он признался, что пошёл на преступление из-за финансовых проблем.
«Я взял в долг 10 миллионов сумов. Поверил одному человеку, который обещал их приумножить, но деньги были проиграны. Чтобы погасить долг, я решился на это. По дороге мне попался банкомат. Захотел забрать деньги. Вскрыл внешнюю часть, но внутри оказался ещё один большой сейф. Попробовал открыть — понял, что не смогу. Прошу меня простить. Я очень сожалею о содеянном», — рассказал он.
В тот момент внутри устройства находилось более 552 миллионов сумов. Если бы парень сумел вскрыть сейф, он мог бы похитить всю сумму. Ущерб, нанесённый банкомату, оценили в 30 миллионов сумов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 169 Уголовного кодекса — «Кража в особо крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.