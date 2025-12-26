ЧП на скважине в Башкирии: 22-летний парень получил тяжелую травму ноги

Государственная инспекция труда Башкирии завершила расследование несчастного случая, произошедшего этой весной. 8 мая в результате инцидента 22-летний помощник бурильщика получил тяжелую травму ноги и был госпитализирован.
По данным ГТИ, бригада экспедиции занималась демонтажем оборудования скважины. Для подъема превентора, мешавшего работе, использовался талевый блок подъемного агрегата. В процессе нижняя часть стойки зацепилась, груз перекосило, и превентор упал на ногу рабочего.
По словам руководителя Гострудинспекции Башкирии Татьяны Астрелиной, к трагедии привели несколько нарушений. Во-первых, бригада не была обеспечена необходимым стропом для безопасного перемещения тяжелого оборудования. Во-вторых, пострадавший нарушил инструкцию по охране труда: при выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещено находиться под грузом и направлять его руками, для этого должны использоваться специальные крючки или веревки. Молодой работник пренебрег этими правилами, оказавшись в опасной зоне без вспомогательного инструмента.
— Материалы расследования переданы в следственные органы, — заявили в ГТИ.
