ЧП на скважине в Башкирии: 22-летний парень получил тяжелую травму ноги

По словам руководителя Гострудинспекции Башкирии Татьяны Астрелиной, к трагедии привели несколько нарушений. Во-первых, бригада не была обеспечена необходимым стропом для безопасного перемещения тяжелого оборудования. Во-вторых, пострадавший нарушил инструкцию по охране труда: при выполнении погрузочно-разгрузочных работ запрещено находиться под грузом и направлять его руками, для этого должны использоваться специальные крючки или веревки. Молодой работник пренебрег этими правилами, оказавшись в опасной зоне без вспомогательного инструмента.